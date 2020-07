Terremoto: Mazzetti (FI), governo pro ricostruzione solo a parole, respinte nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, afferma che il suo gruppo ritiene "grave ed inaccettabile che nel decreto Rilancio non sia stato inserito il pacchetto di misure per le zone terremotate del Centro Italia. Per quanto ci riguarda - precisa in una nota -, avevamo presentato una serie di proposte che sono state stralciate, segno evidente che la maggioranza e il governo a parole sostengono la ricostruzione, nei fatti sono totalmente indifferenti alle esigenze di quei territori e della popolazione. Le nostre proposte, sostenute dalla rete delle professioni tecniche, vertevano su alcuni punti fondamentali: stabilizzazione del personale precario e proroga dei contratti in scadenza; collegamento del nuovo sisma bonus con il contributo alla riparazione delle case lesionate; revisione dei compensi ai professionisti che assumono maggiori responsabilità; proroga dello stato di emergenza; risorse certe per sostenere lo sviluppo e, infine, poteri straordinari per il Commissario anche se limitati alle opere più complesse. Spiace rilevare come il governo e la maggioranza, se ancora esistono - conclude Mazzetti - siano stati indifferenti alle nostre sollecitazioni e proposte. A pagarne il prezzo è un intero territorio, già messo a dura prova".(Com)