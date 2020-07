Coronavirus: Iss, al via rete sentinella di sorveglianza acque reflue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via il progetto di sorveglianza epidemiologica di Sars-Cov-2 attraverso le acque reflue urbane (Sari, Sorveglianza ambientale reflue in Italia), che potrà fornire indicazioni utili sull’andamento epidemico e sull’allerta precoce di focolai nelle prossime fasi dell’emergenza. Una rete di strutture territoriali che, con il coordinamentotecnico-scientifico dell’Istituto superiore di sanità e del Coordinamento interregionale della prevenzione, commissione salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, analizzerà la presenza di tracce di Sars-Cov-2 nelle acque reflue a fini di monitoraggio preventivo sulla presenza del virus e la sua possibile propagazione in Italia. I campioni prelevati prima dell’ingresso nei depuratori dei centri urbani possono essere utilizzati come “spia” di circolazione del virus nella popolazione. Le prime analisi hanno già consentito di rilevare Rna di Sars-Cov-2 in diverse aree del territorio nazionale nel corso dell’epidemia; inoltre, mediante indagini retrospettive su campioni di archivio, hanno rivelato la circolazione del virus in alcune aree del Nord in periodi antecedenti la notifica dei prima casi di Covid-19. La rete del progetto Sari includerà strutture territoriali quali Arpa, Asl, Izs, Università, centri di ricerca e gestori del servizio idrico integrato: grazie anche al supporto di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) oltre 50 gestori hanno aderito su base volontaria al progetto, mettendo a disposizione specifiche competenze e proprie strutture. (segue) (Ren)