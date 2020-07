Coronavirus: Iss, al via rete sentinella di sorveglianza acque reflue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di lavoro si articolerà in due fasi. Una prima su base volontaria e autofinanziata dai partecipanti il progetto, che prenderà il via nel mese di luglio, sarà focalizzata su una rete pilota di siti prioritari, come le località turistiche. La seconda fase, attivabile da ottobre sulla base delle risorse disponibili, prevede una rete di sorveglianza estesa a livello nazionale, focalizzata sugli aggregati urbani, con la possibilità di realizzare anche monitoraggi flessibili e capillari (come quartieri cittadini e siti di depurazione di aeroporti), funzionali alle necessità di prevenzione sanitaria delle diverse aree territoriali, in base agli scenari epidemiologici. Le analisi svolte da tutte le strutture seguiranno un protocollo condiviso messo a punto dall’Iss, verso il quale confluiranno con metodi armonizzati i dati raccolti nel territorio; l’Istituto Superiore di Sanità potrà anche svolgere approfondimenti analitici e curerà l’aggiornamento e l’elaborazione dati su piattaforma Gis (Sistema informativo geografico) per la condivisione con le autorità sanitarie centrali e regionali. Luca Lucentini, direttore del reparto di qualità dell’acqua e salute dell’Iss, ha dichiarato: “Gli studi italiani hanno dimostrato l’importanza di costruire una rete capillare di sorveglianza in grado di restituire in tempo quasi-reale la fotografia dell’andamento dei contagi nei contesti regionali e locali, evidenziando come questo approccio può anticipare la conoscenza sui luoghi di circolazione del virus nel nostro Paese”. Giuseppina La Rosa, che insieme a Lucia Bonadonna coordina il progetto ha sottolineato: “L’ approccio di sorveglianza ambientale avviato in Italia si sta definendo in molti paesi, e anche la Commissione Europea sta guardando con particolare interesse al nostro modello in quanto basato su metodi sensibili e specifici”. (segue) (Ren)