Coronavirus: Iss, al via rete sentinella di sorveglianza acque reflue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il possibile contributo del progetto nella prevenzione e lotta alla Covid-19 è anche evidenziato da Francesca Russo, del coordinamento interregionale di prevenzione: “stiamo lavorando con molte Regioni per attivare la fase pilota e valutare se questo approccio può fornire contributi a supporto delle fondamentali informazioni della sorveglianza integrata, microbiologica ed epidemiologica in corso, soprattutto nel periodo autunnale che resta una fase cruciale nell’evoluzione del possibile scenario epidemico”. Giuseppe Bortone che coordina l’area “Ambiente e salute” del Snpa ha aggiunto: “L’impegno del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente nel progetto sarà fondamentale. Siamo già impegnati in diversi territori concampionamenti e monitoraggi che stanno contribuendo a approfondire le conoscenze sul rapporto tra Sars-Cov-2 e ambiente, sia per le acque reflue che per le altre matrici ambientali, per avere sempre più un quadro completo ed esaustivo”. Tania Tellini, coordinatrice delle attività del settore acqua di Utilitalia ha spiegato: “Oltre al costante impegno che non è mai mancato da parte delle utilities durante l'emergenza Covid per garantire continuità dei servizi ai cittadini, ora 50 gestori del servizio idrico integrato hanno deciso di aderire a un progetto che consentirà di valorizzare le competenze tecniche da loro acquisite in questi anni, nonché di confermare il valore etico e territoriale delle utilities verso le comunità servite. Il servizio idrico integrato gioca un ruolo chiave non solo nella gestione di un bene fondamentale come l’acqua, ma anche nella salvaguardia della salute dei cittadini attraverso studi epidemiologici come Sari. La costituzione di questa rete di sorveglianza è un progetto partito dal basso che se, come ci auguriamo, diventerà più strutturale, potrà dimostrare quanto il servizio idrico integrato rappresenti ormai una delle spine dorsali del Paese e della salute pubblica”. (Ren)