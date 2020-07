Crea: su sito ministero Politiche agricole avviso pubblico per nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato sul sito del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) l’Avviso pubblico per la acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di presidente del Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, vigilato dallo stesso Ministero. La manifestazione di interesse - informa una nota del dicastero - dovrà essere inoltrata esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it e, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito del Mipaaf. (Com)