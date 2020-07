Omicidio Vannini: Federico Ciontoli, mi sarei comportato diversamente se avessi capito gravità situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che la telefonata al 118 venne interrotta "Marco" Vannini "ebbe un momento in cui sembrò riprendere le forze". Lo ha detto Federico Ciotoli sostenendo che il miglioramento del 20enne lo convinse che la situazione non era cosi grave è che probabilmente dipendeva da uno spavento. Federico Ciontoli ha raccontato però che la situazione dopo "peggiorò di nuovo e Marco cominciò a lamentarsi di più. Continuai a insistere - ha spiegato - per chiamare i soccorsi". Federico Ciontoli ha riferito di aver quindi dubitato che si potesse trattare di uno spavento e di essersi quindi spostato in bagno "dove ho trovato le pistole. Fu lì che dopo un po' trovai il bossolo", ha sottolineato. Il ragazzo quindi a quel punto riferisce di aver detto al padre del ritrovamento, nella convinzione "che anche lui fino a quel momento non ne fosse stato consapevole" e che solo allora il padre, Antonio Ciontoli, si è convinto a chiamare i soccorsi e quindi il figlio Federico è sceso in strada "per aspettare l'ambulanza". "Non si può tornare indietro nel tempo", ha chiosato Federico Ciotoli sostenendo che si sarebbe comportato diversamente se la vicenda fosse stata chiara, se avesse saputo che Marco non era vittima di uno spavento ma di un colpo di pistola "perché ora tutti sappiamo che mio padre aveva sparato e che il proiettile aveva danneggiato organi vitali". (Rer)