Milano: pm, in Italia non abbiamo abbassato la guardia contro rischio attentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia siamo riusciti a prevenire attentati terroristici grazie a un attività sapiente, silenziosa e professionalmente elevatissima sia del Ros e delle altre forze polizia antiterrorismo. Nonostante l'apparente calo di tensione di terrorismo e la non sempre effettiva diminuzione di attacchi come reparto antiterrorismo non abbiamo abbassato la guardia di un millimetro perché proprio nei periodi di silenzio e nei periodi in cui le acque sembrano più calme c'è una brace ardente che è pronta a esplodere da un momento all'altro". Lo ha detto il pm Alberto Nobili, coordinatore del dipartimento antiterrorismo della Procura di Milano, nel corso della conferenza stampa sull'arresto di 38enne italiano radicalizzato all'Isis che istigava sul web alcuni giovani al martirio. "È la storia - ha aggiunto - che ce lo insegna, in particolare il terrorismo islamico che va a cicli ed è fluttuante. Dopo la disfatta del 'Califfato' negli ex territori controllati si stanno ricompattando e stanno cercando di ridare alle attività terroristiche e uno dei modi con cui si cerca di farlo più insidiosi è proprio quello dell'istigazione". (Rem)