Speciale energia: Ue, commissaria Energia Simson, idrogeno ruolo chiave per sistema integrato e flessibile

- L'idrogeno svolgerà un ruolo chiave nel rendere il sistema energetico dell'Unione europea meglio integrato, più flessibile e in grado di accogliere le soluzioni più pulite ed economiche. Lo ha dichiarato la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, commentando le due strategie per l'idrogeno e per l'integrazione dei sistemi energetici adottate dalla Commissione europea. "Con il 75 per cento delle emissioni di gas serra dell'Unione europea provenienti dall'energia, abbiamo bisogno di un cambio di paradigma per raggiungere i nostri obiettivi 2030 e 2050. Il sistema energetico dell'Ue deve diventare meglio integrato, più flessibile e in grado di accogliere le soluzioni più pulite ed economiche. L'idrogeno svolgerà un ruolo chiave in questo, poiché il calo dei prezzi delle energie rinnovabili e la continua innovazione lo rendono una soluzione praticabile per un'economia neutrale dal punto di vista climatico", ha detto. (Beb)