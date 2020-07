Governo: Conte cita Nanni Moretti e invita l'opposizione al dialogo, "io ci sono"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è un po' di difficoltà a concordare con l’opposizione un luogo e un tempo per confrontarsi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo, Pedro Sanchez, a Madrid. Citando Nanni Moretti in "Ecce Bombo", Conte ha detto: "Mi si nota di più se lo facciamo a palazzo Chigi o a Villa Pamphilj, se lo facciamo per canali istituzionali o non istituzionali, in streaming o con rappresentazione fotografica?". Io, a prescindere, "ci sono", ha aggiunto il premier. (Spm)