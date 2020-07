Libia: Lavrov, necessaria cessazione immediata delle ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere la situazione in Libia, è necessario cessare immediatamente le ostilità e i tentativi delle parti di far avanzare le proprie forze in qualsiasi direzione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, a seguito di colloqui con i ministri degli Esteri della troika dell'Unione africana (Repubblica democratica del Congo, Egitto, Sudafrica), avvenuta in videoconferenza. "In pratica, questo può essere realizzato solo in un modo: cessare immediatamente le ostilità e fermare i tentativi di far avanzare entrambi i gruppi armati verso ovest e verso est, in qualsiasi direzione", ha detto Lavrov. (Rum)