Editoria: Leodori (regione Lazio), auguri a Martinelli per incarico alla guida del Messaggero

- "Auguri di buon lavoro a Massimo Martinelli per il nuovo, prestigioso incarico alla guida del Messaggero. Un traguardo che corona anni di impegno e professionalità nella redazione dello storico quotidiano romano". Lo scrive in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Buon lavoro al neo direttore e alle redazioni di assoluta qualità del Messaggero, strumento di informazione pluralista. Al dottor Virman Cusenza, che ha lasciato la guida del giornale dopo anni di professionalità e innovazione, - conclude Leodori - gli auguri per le nuove sfide professionali che lo attendono". (Com)