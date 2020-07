Agricoltura: Bellanova, al lavoro per uso efficiente acqua, da approvvigionamento al campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione sostenibile dell'acqua e l’adattamento del settore agricolo agli effetti dei cambiamenti climatici sono temi "sempre più rilevanti nella nostra azione politica per quel futuro verde che tutti siamo impegnati a realizzare". Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova. "Per questo, e l'ho ribadito stamattina nel corso del webinar promosso da Ambi-Associazione nazionale consorzi gestione e tutela territorio e acque irrigue, bisogna agire su più fronti per assicurare l'uso efficiente dell'acqua, dall'approvvigionamento all'uso in campo", spiega. "Abbiamo previsto misure per il finanziamento di progetti nuovi e per la manutenzione di infrastrutture esistenti. Abbiamo garantito sostegno ai Consorzi di bonifica per fronteggiare al meglio l'emergenza Covid", assicura il ministro. "Investiamo risorse importanti per assicurare la tutela del suolo, il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso delle risorse. E continuiamo a lavorare anche in Europa: siamo già avanti con il lavoro sul tema della sostenibilità", continua Bellanova per poi concludere: "Sono convinta che lo sblocco di infrastrutture e cantieri che da tempo sosteniamo anche con Italia viva, è una premessa fondamentale per il rilancio del Paese. La condizione stessa della sua capacità attrattiva e competitiva nello scenario globale". (Rin)