Omicidio Vannini: Federico Ciontoli, ho capito gravità solo quando ho saputo che Marco era morto

- Federico Ciotoli nelle sue dichiarazioni spontanee al processo bis d'appello a Roma per l'omicidio di Marco Vannini ha sostenuto che, anche quando ha capito che a ferire il 20enne, era stato un proiettile esploso accidentalmente, era certo che il Vannini fosse stato colpito a un braccio. "Che Marco potesse morire - ha detto Federico Ciontoli - non è entrato nella mia testa fino a quando mio padre uscì dalla stanza della caserma dei carabinieri di Ladispoli disperandosi e di risposta alla mia affermazione 'Papà ma ti rendi conto di quello che sarebbe potuto accadere, ti rendi conto che sarebbe potuto andare peggio?'; lui mi disse 'Federì, Marco è morto'. Non lo dimenticherò mai - ha detto Federico Ciontoli -. Chiesi al maresciallo Izzo come potesse essere possibile che Marco fosse morto per un proiettile nel braccio". (Rer)