Ue: Conte, di fronte a crisi coronavirus serve "risposta forte e coordinata" a livello europeo

- Di fronte alla crisi del coronavirus è necessaria una risposta forte e coordinata a livello europeo, per impedire che il mercato unico venga distrutto, e così le nostre economie. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta oggi a Madrid con il premier spagnolo Pedro Sanchez. I due capi di governo hanno “condiviso subito la consapevolezza che sia necessaria una risposta forte”, ha detto Conte. “Dobbiamo osare”, ha proseguito, parlando di una “risposta europea di comune interesse”. Queste iniziative sono nell’interesse non solo dei singoli paesi, ma dell’Ue, in quanto sarebbe “in gioco il mercato unico, che senza una risposta forte e coordinata europea verrebbe distrutto, insieme alle catene di valore e alle nostre economie, perdendo competitività a livello mondiale”. Il presidente del Consiglio ha infatti ricordato come l’Europa sia coinvolta in una “competizione molto impegnativa con le altre economie del mondo”. Per questo motivo, l’Ue “deve reagire subito”, con unità, “e tornare a essere competitiva”. (segue) (Spm)