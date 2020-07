Ue: Conte, di fronte a crisi coronavirus serve "risposta forte e coordinata" a livello europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rende dunque necessario “moltiplicare gli sforzi per finalizzare entro questo mese il pacchetto di risposta” dopo la crisi. La tempestività, ha continuato Conte, è “un fattore chiave per la risposta, non possiamo permetterci di rallentare”. Anche l’Italia, come testimoniato dall’approvazione del Decreto semplificazione, si mostra “responsabile anche nell’adozione di riforme strutturali” che ci permettano “di essere competitivi”. La Commissione Ue, nelle parole del premier, “ha lavorato molto”, e “ci offre una risposta ben bilanciata nel complesso”. Forse, ha detto ancora Conte, non si tratta della risposta che teoricamente i governi di Italia e Spagna avrebbero auspicato, “ma serve realismo, come concordato con il premier Sanchez”. I leader europei sono dunque chiamati a prendere una “decisione politica”, di portata storica, “che ci chiedono i cittadini, non solo quelli dei nostri paesi ma quelli europei”. “Se non saremo all’altezza della sfida, saremo giudicati negativamente dalla storia”, ha proseguito Conte, in riferimento al Consiglio europeo del 17-18 luglio. (Spm)