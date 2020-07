Ue: Conte, nel negoziato su fondo per la ripresa non c'è un fronte del Sud Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel negoziato Ue sul fondo per la ripresa non c’è un fronte del Sud Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo, Pedro Sanchez, a Madrid. L’incontro odierno con Sanchez “e anche ieri l’incontro con il premier Antonio Costa rafforzano la nostra unità d’intenti ma non parlerei di un fronte del Sud. Non è questione di Italia, Spagna e Portogallo. Noi siamo partiti con una visione politica molto chiara nata da nove paesi, ora siamo molti di più”, ha detto Conte. “Se ci sono paesi che esprimono dei distingui, ben venga, l’Ue è composta da 27 paesi. Ma questo non vuol dire che bisogna trovare un minimo comune denominatore perché vorrebbe dire identificare una risposta che non servirebbe a nessuno”, ha detto il premier. “L’Ue deve esprime una risposta politica, ambiziosa ed elevata. È la posizione di tutti poi ci sono alcuni dettagli su cui si può lavorare. È giusto lavorare su questo impianto ma non bisogna mettere in discussione una risposta a una crisi straordinaria”, ha detto Conte. (Spm)