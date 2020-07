Omicidio Vannini: Federico Ciontoli, ho temuto che mi uccidessero per quanto si diceva di me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per anni "sono sceso per strada con la certezza che qualche giornalista mi sbarrasse la strada, mi pedinasse o bloccasse la portiera dell'auto per estorcermi un'intervista come ormai avveniva abitualmente". Lo ha detto Federico Ciotoli nelle sue dichiarazioni spontanee nel corso della prima udienza del processo bis d'appello a Roma per l'omicidio di Marco Vannini. "Per tre interminabili anni sono uscito di casa per andare a lavorare e ho camminato perseguitato dall'immagine di qualcuno che potesse venire a spararmi alla testa spinto da quello che si diceva di me in televisione", ha aggiunto.(Rer)