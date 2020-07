Editoria: Buschini (Pd), buon lavoro a Martinelli per incarico alla guida del Messaggero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd) in una lettera a Massimo Martinelli, neo direttore de Il Messaggero, scrive: "Gentile direttore desidero inviarle i migliori auguri di buon lavoro per la nuova, prestigiosa sfida a cui è stato chiamato alla guida de Il Messaggero, strumento centrale per autorevolezza e storia nell’informazione italiana. A lei e alle redazioni del giornale, di riconosciuta qualità, gli auguri di buon lavoro", conclude Buschini. (Com)