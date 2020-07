Stadio Roma: De Priamo (Fd'I), vertice in Campidoglio a porte chiuse, altro che trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda stadio dell'As Roma a Tor di Valle "i grillini non perdono il vizio della mancanza di trasparenza nei confronti della città. Dopo il parere della avvocatura per il quale mi fu negato l'accesso agli atti, ora arriva la riunione di maggioranza sulla conclusione dell'iter rigorosamente a porte chiuse". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Raggi non ripeta gli errori già commessi sulla vicenda e pubblichi immediatamente tutta la documentazione sul portale di Roma Capitale affinché sia visibile per tutti i cittadini non limitandosi a farlo solo visionare ai consiglieri previo accesso agli atti e senza fornire copia", conclude.(Com)