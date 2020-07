© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta Raggi ripari all'errore che ha colpito la Sora Lella: sbagliata la data della morte sulla targa di viale Sora Lella, lungo via Nomentana. Ho predisposto un'interrogazione urgente al sindaco Raggi per conoscere i tempi e le modalità di una celere rettifica". Lo scrive in una nota la consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccola (Com)