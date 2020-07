Italia-Spagna: Conte, la tragedia del coronavirus ci ha unito ancora di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragica esperienza del coronavirus ha unito ancora di più Italia e Spagna, rafforzando la nostra convinzione che bisogna lavorare in sintonia per la rinascita della società e dell’economia. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta oggi a Madrid con il premier spagnolo Pedro Sanchez. Il capo del governo italiano ha espresso il cordoglio “per tutte le vittime e le sofferenze che questa pandemia ha procurato in Spagna”. I due paesi, ha proseguito Conte, “sono uniti dalle immagini di dolore, delle bare e dei familiari sofferenti”. Quello del coronavirus è un ricordo “che resterà nella storia comune”. “Ciò non deve impedirci di affrontare con grande coraggio e responsabilità questa sfida storica che abbiamo davanti”, ha detto ancora Conte. In merito alla visita odierna, il premier ha sottolineato come essa permetta di alzare il livello del dialogo politico fra Italia e Spagna, perché è il momento “di fare un salto anche qualitativo nelle già eccellenti relazioni” fra i due paesi. (segue) (Spm)