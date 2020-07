Italia-Spagna: Conte, la tragedia del coronavirus ci ha unito ancora di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra Roma e Madrid sussiste infatti un’affinità “che non nasce dall’oggi al domani ma poggia su vincoli storici, culturali”, secondo Conte. I due capi di governo hanno concordato di lanciare entro la fine di quest’anno il vertice intergovernativo, che non si tiene più da qualche anno. “Intensificheremo anche le relazioni commerciali”, ha aggiunto Conte, ricordando che per l’export italiano la Spagna conta più “di Russia e Cina messe insieme”. Il premier ha poi messo in evidenza i tanti contatti culturali fra i due paesi, come si vede dai tanti studenti che dall’Italia scelgono di recarsi in Spagna per il programma Erasmus. Sul settore del turismo, infine Conte ha ribadito come sia già molto integrato a livello bilaterale, ma è possibile “studiare le modalità per rafforzarlo ancor di più”. (Spm)