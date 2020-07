Ponte Genova: Conte, il dossier va chiuso e in tempi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Ponte Morandi la posizione del governo è molto chiara: questo dossier va chiuso e in tempi rapidi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo, Pedro Sanchez, a Madrid. "Vi invito a valutare il comportamento del governo al termine della procedura e ho detto ai ministri competenti che mi aspetto di chiudere questo dossier entro fine settimana. Non vorrei andare oltre", ha detto Conte, secondo cui "la situazione è paradossale e rischia di diventare assurda". "Sino a quando il concessionario è Autostrade, il ponte automaticamente non può che essere nella concessione di Autostrade", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "Quando chiuderemo la procedura e spero di farlo entro qualche giorno, dobbiamo evitare una situazione paradossale, dobbiamo chiarire questo passaggio", ha concluso Conte. (Spm)