Francia: ministro della Giustizia fischiato all'Assemblea nazionale

- Il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti, nominato nel recente rimpasto di governo, è stato fischiato dai deputati dell'opposizione durante il suo primo intervento all'Assemblea nazionale di Parigi. "Vi prego, è già complicato. Per me è una prima volta", ha detto il guardasigilli dopo essere stato interrotto più volte. "Si contano le interruzioni di seduta?"', ha poi chiesto il ministro rivolgendosi al presidente dell'Assemblea nazionale, Richard Ferrand. "Si soffre in silenzio", ha risposto il capo della Camera bassa del parlamento francese. "Voglio lavorare con tutti voi. Deputati, deputati della maggioranza, deputati dell'opposizione. Possiamo lavorare tutti insieme. Ecco la mia risposta", ha poi aggiunto Dupond-Moretti in conclusione.(Frp)