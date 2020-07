Regno Unito: cancelliere Sunak annuncia nuovo programma di misure per riavviare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak ha annunciato oggi in un intervento nella Camera dei Comuni le nuove misure economiche introdotte dal governo per sostenere il rilancio economico in seguito alla crisi di coronavirus. Sunak ha riconosciuto l'importanza del programma di mantenimento dei posti di lavoro, ma ha sottolineato come non sia possibile mantenerlo per sempre. "So che quando il programma finirà sarà un momento difficile, ma richiedere un'estensione infinita è irresponsabile. Dobbiamo essere onesti. Il programma verrà allentato flessibilmente e gradualmente ad ottobre", ha detto il cancelliere. Tuttavia, a quel punto ci saranno nuove misure in atto che supporteranno i lavoratori, i disoccupati e tutti coloro che hanno dovuto apportare modifiche alla loro posizione per via del coronavirus. Sunak ha annunciato una nuova politica che premierà i datori di lavoro che riassumeranno i propri impiegati che erano stati "messi in pausa" attraverso il programma di mantenimento dei posti di lavoro. I datori di lavoro riceveranno 1.112 euro per ogni impiegato che riaccoglieranno al termine del programma di mantenimento dei posti di lavoro. "Il nostro messaggio per le aziende è chiaro: se sostenete i vostri lavoratori, noi sosterremo voi", ha detto il cancelliere. (segue) (Rel)