Regno Unito: cancelliere Sunak annuncia nuovo programma di misure per riavviare economia (2)

Sunak ha poi spiegato come la risposta del governo, incentrata sui posti di lavoro, si dividerà in tre fasi: nella prima le persone che cercano una posizione lavorativa verranno sostenute dal governo, nella seconda verranno creati nuovi posti di lavoro, e la terza fase si concentrerà sulla protezione di questi posti di lavoro. La prima fase avrà al centro i giovani, specialmente quelli tra i 18 e i 24 anni, che si trovano nella fascia d'età maggiormente colpita dalla crisi economica. Infatti le probabilità che i giovani lavorino in uno dei settori rimasti bloccati durante la quarantena sono più del doppio di quelle per lavoratori adulti. Sunak ha quindi introdotto il "kick start scheme", in base al quale i datori di lavoro verranno pagati dal governo per assumere i giovani. Il governo pagherà i loro salari per i primi 6 mesi, rendendo così più facile l'assunzione anche per le aziende in crisi a causa del coronavirus. Il cancelliere ha esortato le aziende a fare richiesta il prima possibile, e ha dichiarato che il programma inizierà ufficialmente in autunno e che non ci saranno limiti sul numero di posti di lavoro disponibili. Sunak ha assicurato che anche gli apprendistati e i tirocini verranno supportati, con l'introduzione di nuovi bonus per i datori di lavoro che introducono posizioni di questo tipo. Il cancelliere ha detto che l'ultima parte della prima fase comprenderà un aumento del fondo di supporto flessibile del governo, l'estensione del servizio di risposta rapida, e un nuovo schema di sussidi per i disoccupati.