Regno Unito: cancelliere Sunak annuncia nuovo programma di misure per riavviare economia (3)

- Sunak ha poi proceduto descrivendo la seconda fase, ovvero quella della creazione dei posti di lavoro. Il cancelliere ha ripreso il tema degli investimenti nelle infrastrutture, già annunciati dal premier Boris Johnson la scorsa settimana. "Costruiremo strade, ospedali, scuole migliori", ha detto Sunak. Il programma comprende 2,2 miliardi di euro di prestiti per nuove case "ecologiche", e 1,1 miliardi di fondi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici. Per quanto riguarda l'edilizia, Sunak ha riconosciuto le difficoltà del settore, ma ha detto che le persone devono rimanere fiduciose. Infatti il cancelliere ha dichiarato che l'imposta di bollo verrà abolita fino al 31 marzo 2021 per tutte le abitazioni di un valore superiore ai 556 mila euro. Il cancelliere dello Scacchiere ha poi annunciato le misure della terza fase di protezione dei posti di lavoro dei settori più colpiti dalla crisi di coronavirus. La prima è un taglio dell'Iva sul settore ricettivo e su quello turistico che la porterà al 5 per cento fino a gennaio. Infine, Sunak ha annunciato una misura mai introdotta prima nel Regno Unito, per facilitare i cittadini a mangiare nei ristoranti. Ad agosto il governo offrirà uno sconto di 11,12 euro a testa a tutti coloro che mangeranno al ristorante da lunedì a mercoledì. Sunak ha assicurato che verrà fatto tutto il possibile per assicurare che tutti i cittadini abbiano la possibilità di lavorare. "Le persone devono sapere che nonostante ci siano difficoltà all'orizzonte, nessuno verrà lasciato privo di speranze", ha detto il cancelliere. "Quando i problemi emergeranno, li risolveremo. Quando la richiesta di supporto è giustificata, la forniremo. Quando ci saranno sfide, le supereremo", ha assicurato il cancelliere. (Rel)