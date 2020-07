Kosovo: ex premier Kurti, indire elezioni unica soluzione per garantire democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indire nuove elezioni parlamentari è "l'unica soluzione per garantire la sicurezza delle persone e la salute della democrazia e dello Stato del Kosovo". Lo ha detto il leader del movimento Vetevendosje ed ex primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, durante un suo intervento rivolto al consiglio generale del partito. Kurti ha parlato anche della pandemia di coronavirus e ha invitato i cittadini del Kosovo a rispettare le misure di sicurezza per salvare le loro vite e quelle dei loro cari. La settimana scorsa anche la presidente del parlamento, Vjosa Osmani, ha indicato l’organizzazione di nuove elezioni come la soluzione migliore per il paese. "Quando si terranno nuove elezioni? A dire il vero non lo so. Spero presto. È importante arrivare a nuove elezioni, tornare alla sovranità del popolo, riguadagnare legittimità, sia per i partiti al potere che per quelli all’opposizione. Penso che anche il dialogo sia importante, ma la disoccupazione e la lotta alla corruzione sono di fondamentale importanza", ha affermato Osmani. (Alt)