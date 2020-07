Serbia: notte di proteste a Belgrado, auto in fiamme e feriti fra dimostranti e polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta, che sembra aver coinvolto anche a Novi Sad, la seconda città per grandezza nel paese, e Kragujevac, è sorta al termine della conferenza stampa del presidente Aleksandar Vucic. Il capo dello Stato ieri sera ha annunciato nuove misure restrittive contro la "diffusione allarmante" del coronavirus, ed in particolare l'introduzione del coprifuoco nel fine settimana a Belgrado. I manifestanti, che hanno gridato anche slogan quali "Non cederemo il Kosovo" e "Arrestate Vucic", hanno cacciato gli esponenti dell'opposizione che si sono presentati in piazza dopo l'avvio delle proteste, fra cui Vuk Jeremic, leader del Partito popolare (Ns) e membro del gruppo trasversale d'opposizione Alleanza per la Serbia (Szs). Le misure restrittive adottate per contenere l’epidemia di Covid-19 erano state allentate a maggio, mentre il 21 giugno si sono tenute le elezioni parlamentari nel paese. Nei giorni scorsi la Serbia ha registrato un aumento dei casi di Covid-19 in tutto il territorio, che ha portato alla proclamazione dello stato d'emergenza in 19 fra comuni e province. (Seb)