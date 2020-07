Kosovo: Fmi, dati positivi su stabilità finanziaria, rivedere governance della Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della missione hanno apprezzato i colloqui aperti e franchi con tutte le controparti. Il team della missione ha espresso, inoltre, il proprio apprezzamento alle autorità per la loro attenzione e l’assistenza fornita alla missione, nonché per la loro collaborazione e ospitalità durante lo svolgimento del lavoro. Il team di missione ha condotto una revisione diagnostica della governance della Banca centrale e del sistema finanziario, ha intrapreso un bilancio dell'attuazione delle raccomandazioni del Programma di valutazione del settore finanziario 2012 (Fsap) e ha proposto una tabella di marcia per per colmare le lacune e le vulnerabilità chiave. La Banca centrale regola l'intero sistema finanziario, che è dominato da un sistema creditizio stabile. Le banche soddisfano i requisiti di adeguatezza patrimoniale e sono ragionevolmente redditizie, con il tasso di prestiti in sofferenza (crediti deteriorati) più basso della regione. Il credito delle banche commerciali al settore privato ha registrato tassi di crescita a due cifre negli ultimi tre anni. Le autorità hanno ulteriormente rafforzato il quadro di vigilanza, rafforzando anche la cooperazione con le autorità della regione e la Banca centrale europea (Bce). (segue) (Kop)