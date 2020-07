Kosovo: Fmi, dati positivi su stabilità finanziaria, rivedere governance della Banca centrale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si legge nel rapporto dell’Fmi, è stato elaborato un nuovo progetto di legge sulle banche e la legislazione che regola e amplia la gamma di attività delle istituzioni microfinanziarie e di altre istituzioni finanziarie pubbliche è attualmente all'esame del parlamento di Pristina. La penetrazione del credito è bassa per gli standard regionali ma continua ad aumentare, facilitata dai bassi tassi di interesse, dall’allentamento degli standard di credito e da prestiti garantiti da fondi garantiti. Le istituzioni finanziarie non bancarie svolgono un ruolo modesto in termini di intermediazione e i mercati finanziari in Kosovo rimangono sottosviluppati, sebbene la Banca centrale di Pristina stia lavorando a una regolamentazione che consenta la creazione di fondi di investimento. La missione ha identificato alcuni punti deboli nell'attuale struttura organizzativa dell’ente regolatore che potrebbero influire sull'efficacia del processo decisionale. Il Consiglio direttivo dell’ente regolatore opera con un numero di membri non esecutivi inferiore a quello richiesto dalla Legge sulla Banca centrale del Kosovo. L’istituto centrale dovrebbe rivedere le sue disposizioni di governance e la struttura organizzativa per assicurarsi che siano idonee allo scopo: ciò, secondo l’Fmi, fornirebbe un solido quadro per favorire un programma di riforme che possa migliorare l’operato della Banca. (segue) (Kop)