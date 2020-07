Kosovo: Fmi, dati positivi su stabilità finanziaria, rivedere governance della Banca centrale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene il settore finanziario in Kosovo sia stato stabile, la revisione dell’Fmi ha evidenziato potenziali vulnerabilità nei settori bancario e assicurativo che richiedono attenzione. Il sistema bancario potrebbe non essere ben preparato per un periodo di stress finanziario che potrebbe comportare un forte inasprimento delle condizioni di liquidità. Gli asset liquidi delle banche consistono in gran parte in titoli di Stato, per i quali attualmente non esiste un mercato secondario attivo in Kosovo. Il settore assicurativo non è sviluppato, in particolare per quanto riguarda il settore Vita e, in questo senso, i poteri e la capacità della Banca centrale di intraprendere un'adeguata sorveglianza della condotta del mercato devono essere ulteriormente rafforzati per far fronte alle preoccupazioni di solvibilità prudenziale. La Banca centrale ha adottato importanti misure per rendere operativo il quadro della politica macroprudenziale, anche se resta ancora molto da fare, in particolare per quanto riguarda le disposizioni istituzionali e il monitoraggio dei rischi sistemici: la differenziazione tra un sano approfondimento finanziario e una crescita del credito potenzialmente eccessiva è difficile in Kosovo, date le limitazioni dei dati. Inoltre, l’ente regolatore non ha ancora implementato alcuna specifica misura di politica macroprudenziale. (segue) (Kop)