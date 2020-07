Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, sistema paese ha lavorato efficacemente per turismo sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema Italia, insieme alle sue autorità e rappresentanze, hanno permesso al settore turistico del paese di ripristinare in tempi brevi l'attività delle imprese turistiche nella penisola in un contesto di sostenibilità e sicurezza. È quanto dichiarato dall'ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa, Pasquale Terracciano, che oggi è intervenuto al webinar "Travel to Italy", rivolto agli operatori turistici russi e organizzato dall'Agenzia nazionale del turismo (Enit). Nel corso del suo intervento, l'ambasciatore ha ricordato, oltre all'azione svolta dall'ambasciata in questi mesi per rafforzare i contatti diretti tra le autorità italiane e russe del settore turistico, lo sforzo compiuto dalle nostre istituzioni e dagli operatori del settore turistico che ha permesso di assicurare nuovamente, in tempi estremamente rapidi, l'accesso ad un turismo sicuro e sostenibile. L'Italia si è confermata, anche nel 2019, una delle prime tre destinazioni estere preferite per i turisti russi, e l'auspicio è quello di una pronta ripresa dei flussi turistici non appena le autorità dei due paesi autorizzeranno la ripresa dei viaggi con finalità turistiche. All'evento sono intervenuti anche i rappresentanti di 13 Regioni italiane, che hanno presentato le opportunità turistiche locali e le misure di sicurezza adottate. (Rum)