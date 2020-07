Omicidio Vannini: Federico Ciontoli in aula, non pensavo Marco potesse morire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se oggi sono qui è perché vorrei che voi poteste ascoltarmi e conoscermi come una persona, come un individuo e non come un membro generico di una famiglia o l'insieme di migliaia di parole dette fino ad oggi su di me". Lo ha detto Federico Ciontoli leggendo una lettera nel corso della prima udienza del processo bis in corte d'assise d'Appello per l'omicidio Vannini. "Che Marco è morto oggi per noi è una verità ma quella sera non mi ha sfiorato l'idea che questo potesse accadere neanche per un solo istante".(Rer)