Libano-Usa: rilasciato imprenditore libanese Tajeddine sospettato di legami con Hezbollah

- E' giunto all'aeroporto di Beirut l'imprenditore libanese Kassem Tajeddine, considerato uno dei maggiori finanziatori del partito sciita Hezbollah. L'uomo, detenuto negli Stati Uniti dal 2017, è stato rilasciato due anni prima della fine della pena detentiva a causa dei suoi problemi di salute e del rischio di essere contaminato da Covid-19. L'annuncio di una possibile liberazione di Tajeddine aveva suscitato delle speculazioni. In particolare, si è ipotizzato che la liberazione sia avvenuta in cambio del rilascio da parte del Libano lo scorso marzo del libano-statunitense Amer Fakhoury, un ex miliziano dell'Esercito del Libano meridionale, accusato di tortura e collaborazione con Israele quando era responsabile della prigione di Khiam durante l'occupazione israeliana del Libano meridionale. Il ministero del Tesoro degli Stati Uniti accusa Tajeddine di essere "un importante collaboratore finanziario di Hezbollah". (Res)