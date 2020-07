Milano: Lucente (Fd'I) su radicalizzato Isis, chiedo a Sala di non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, dichiara in una nota: "Al sindaco Sala chiedo che l'operazione antiterrorismo che ha portato all'arresto di Nicola Ferrara, italiano convertito all'Islam e radicalizzato, serva per tenere sempre alta l'attenzione sui centri islamici e sulle moschee. Purtroppo l'integralismo esiste anche a Milano e in Lombardia e questa operazione ne è la dimostrazione. Parliamo di persone che possono essere veramente molto pericolose e che possono portare i giovani sulla cattiva strada. Non abbassiamo la guardia!". (Com)