Serbia: "abuso della forza" negli scontri a Belgrado, ministro Interno sostiene polizia

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha dichiarato di sostenere tutti gli agenti di polizia che ieri si sono trovati coinvolti nelle proteste scoppiate a Belgrado. Secondo una nota diramata dal ministero dell'Interno, Stefanovic ha detto che ognuno ha diritto a protestare in maniera pacifica, ma non a lanciare sassi contro gli agenti di polizia. Il ministro ha precisato che sono 43 gli agenti feriti nel corso degli scontri avvenuti nella notte davanti alla sede del parlamento dopo la notizia, comunicata dal presidente Aleksandar Vucic, di una nuova introduzione del coprifuoco per tutto il fine settimana con l'obiettivo di contenere la diffusione del coronavirus. Evidentemente, ha aggiunto Stefanovic, alcuni teppisti credono che sia normale "spaccare la testa" ai poliziotti. "Hanno lanciato sassi, anche del peso di diversi chilogrammi, contro delle persone che stavano facendo il loro lavoro e proteggevano la proprietà di tutti i cittadini. I poliziotti sono i nostri parenti, amici, vicini che incontriamo ogni giorno, persone che hanno bussato a migliaia di porte durante lo stato d'emergenza per portare cibo e medicine", ha dichiarato Stefanovic. (segue) (Seb)