Serbia: "abuso della forza" negli scontri a Belgrado, ministro Interno sostiene polizia (4)

- Nella giornata di oggi è arrivato anche il commento della presidente del parlamento, Maja Gojkovic, che ha definito "inaccettabile" quanto accaduto. "Condanno nella maniera più ferma l'attacco di ieri al parlamento della Serbia. Le immagini di tale comportamento selvaggio che abbiamo visto a Belgrado, come pure le auto bloccate del pronto intervento in un momento in cui i cittadini lottano contro il Covid-19 sono inaccettabili e in nessun modo possono contribuire alla tutela della salute pubblica", ha dichiarato Gojkovic secondo una nota emessa stamane dal parlamento di Belgrado. Le proteste sono iniziate ieri sera contro la decisione delle autorità di ripristinare le misure restrittive per limitare il nuovo aumento dei contagi da Covid-19, e contro l'annuncio del coprifuoco nel fine settimana a Belgrado. (segue) (Seb)