Regno Unito: governo scozzese minaccia opposizione a legge su standard alimentari

- Il governo scozzese ha minacciato di opporsi alla legislazione proposta da Downing Street in base alla quale il governo britannico del premier Boris Johnson potrebbe scegliere gli standard alimentari e ambientali unilateralmente. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", notando come questa potrebbe essere la disputa costituzionale più rilevante tra Londra ed Edimburgo dai tempi del referendum del 2016 per la Brexit. Il segretario del gabinetto scozzese Michael Russell ha detto al "Financial Times" che il Partito nazionale scozzese è pronto ad opporsi tramite le vie legali alla legislazione in base alla quale Londra avrebbe il controllo unilaterale sul "mercato interno" del Regno Unito. Una fonte familiare con la questione sostiene che la legislazione fornirebbe al governo di Downing Street i poteri necessari per obbligare la Scozia e il Galles ad accettare tutti gli standard sugli alimenti, l'ambiente e il benessere animale decisi nei prossimi accordi commerciali. Russell ha dichiarato che il governo scozzese comprende la necessità di avere "strutture comuni" per il Regno Unito, e ha tentato di collaborare con il governo di Boris Johnson per trovare un compromesso sui temi più difficili. Ma i ministri britannici hanno proposto una legislazione che gli permetterebbe di imporre ciò che vogliono, ha aggiunto il segretario del gabinetto scozzese. "Per noi questa non è una modalità legittima di operare con le amministrazioni decentrate. Se passano questa legislazione noi non siamo intenzionati ad attuarla, e quindi dovrebbero sostanzialmente portarla in tribunale", ha dichiarato Russell. (Rel)