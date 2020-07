Speciale difesa: ministero Esteri russo, Mosca in stretto contatto con Pechino su stabilità strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua a rimanere in stretto contatto con la Cina sulla questione della stabilità strategica e rispetta la riluttanza del governo di Pechino nel prendere parte ai colloqui trilaterali, proposti dagli Stati Uniti, sul controllo degli armamenti. Lo ha dichiarato il direttore del Dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo, Georgiij Zinoviev. "Manteniamo stretti contatti con la Cina sulla questione della stabilità strategica. Rispettiamo la posizione della Cina e il loro rifiuto delle idee di Washington di avviare colloqui trilaterali su questo tema", ha dichiarato Zinoviev durante una conferenza online organizzata dall'agenzia di stampa "Rossija Segodnja". Il nuovo trattato Start, l'unico accordo ancora efficace sul controllo degli armamenti tra Stati Uniti e Russia, scadrà nel febbraio 2021. Washington ha espresso la volontà di includere Pechino in una nuova versione del trattato, sebbene i funzionari cinesi non abbiano espresso desiderio di sedersi al tavolo delle trattative. I rappresentanti di Mosca e Washington hanno tenuto colloqui alla fine di giugno per discutere della potenziale estensione del trattato. Un altro ciclo di negoziati potrebbe aver luogo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. (Rum)