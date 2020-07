Speciale difesa: sottosegretario Tofalo a colloquio con omologo britannico, accordo che rafforza cooperazione su Typhoon a Tempest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo ha tenuto un colloquio bilaterale con il suo omologo del Regno Unito, Jeremy Quin, sul programma di cooperazione industriale europea Eurofighter Typhoon. Lo riferisce una nota stampa. In particolare, in un clima di condivisa partecipazione, sono stati sottolineati e ribaditi i punti salienti di collaborazione e la via da seguire per mantenere una comune linea d'indirizzo. "Il velivolo Eurofighter rappresenta la base di sviluppo di tecnologie e soluzioni di pregio per facilitare la transizione verso la "sesta generazione". Nondimeno, il programma rappresenta un importantissimo volano per le principali industrie aerospaziali europee", ha evidenziato il sottosegretario Tofalo, "Il livello occupazionale da esso derivato è stimato in oltre 100 mila unità". "In particolare, ritengo che il coinvolgimento dell'Italia, sia dal punto di vista industriale che governativo nelle attività di sviluppo in ambito Eurofighter possano portare notevoli benefici in campo tecnologico ed operativo per entrambi i nostri Paesi, gettando le basi per una sinergica ed efficace futura collaborazione nell'ambito del Team Tempest", ha detto Tofalo. (Com)