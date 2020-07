Speciale difesa: Ue-Nuova Zelanda, prima sessione commissione mista, rafforzare cooperazione su valori condivisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e la Nuova Zelanda hanno avuto in video conferenza la prima sessione della loro commissione mista annuale a livello di alti funzionari. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che le parti hanno deciso di rilanciare le consultazioni Ue-Nuova Zelanda sui diritti umani e di intensificare la loro cooperazione in difesa di questi valori condivisi. La commissione mista ha inoltre offerto l'opportunità di fare un bilancio del partenariato Ue-Nuova Zelanda e di individuare le aree chiave per una cooperazione rafforzata nei prossimi 12 mesi. L'Ue e la Nuova Zelanda hanno convenuto che questi valori condivisi devono continuare a sostenere la loro cooperazione nei loro approcci per affrontare le sfide globali di oggi, anche nel campo della sanità pubblica. (Beb)