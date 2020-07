Speciale difesa: Iraq, ambasciatore turco Esenli, pronti a tutto per prevenire attacchi del Pkk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è determinata a intraprendere "qualsiasi iniziativa contro azioni distruttive provenienti dal territorio iracheno" in quanto espressione del legittimo diritto all'autodifesa come da articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha detto l'ambasciatore di Turchia in Italia, Murat Salim Esenli, nel corso di un'audizione informale di fronte alla commissione Esteri del Senato Il diplomatico ha definito le regioni settentrionali irachene come "rifugio sicuro del Pkk da decenni" e in quanto tale occasione di minaccia al governo regionale curdo nonché "terreno propizio per lanciare attacchi contro Turchia". Esenli ha inoltre ricordato i buoni rapporti tra Ankara e il governo di Erbil, ribadendo ulteriormente che non i curdi ma il Pkk e i gruppi a esso associati vanno considerati terroristi. L'ambasciatore ha poi escluso qualsiasi differenza tra Stato islamico e Pkk: "sostenere un’organizzazione terroristica per sconfiggerne un’altra è sbagliato e dannoso", ha affermato Esenli. (Res)