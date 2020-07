Speciale difesa: Regno Unito riprende vendita armi ad Arabia Saudita con possibile utilizzo in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito riprenderà a vendere armi che potrebbero essere usate nel conflitto in Yemen all'Arabia Saudita, nonostante l'anno scorso la corte di appello britannica le avesse dichiarate illegali per via del loro possibile utilizzo contro i cittadini yemeniti. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il ministro per il Commercio internazionale britannico Liz Truss ha riportato in una dichiarazione scritta che le vendite riprenderanno. Truss ha informato che una revisione ufficiale ha concluso che ci sono stati unicamente "incidenti isolati" che hanno costituito violazioni dei diritti umani nella guerra in Yemen. Il ministro per il Commercio ha dichiarato che di conseguenza il verdetto della corte di appello dello scorso anno è invalido. "Il governo comincerà a rispondere alle domande di licenza dell'Arabia Saudita e dei suoi alleati della coalizione che si sono accumulate da giugno dell'anno scorso", ha scritto Truss. (Rel)