Speciale difesa: ministro turco Akar riceve omologo italiano Guerini ad Ankara

- Per il momento non sono emersi dettagli sull’incontro, ma è probabile che i due abbiano discusso della crisi libica. La tensione attorno a quest'ultima è salita dopo che un raid aereo ha colpito gli asset militari turchi nella base aerea di Al Watiya, circa 130 chilometri a ovest di Tripoli, controllata dalle forze alleate al Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. L’origine dei velivoli che hanno colpito e distrutto i sistemi di difesa aerea “Hawk” e di disturbo elettronico “Koral” - in fase di dispiegamento da parte dalle forze turche - non è chiara. Intanto un altro raid aereo sarebbe stato condotto su un obiettivo vicino alla base aerea di Al Jufra, nella parte centrale della Libia, controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar. Lo riferisce l'emittente televisiva "Libya al Ahrar" con sede in Turchia e vicina al Governo di accordo nazionale libico (Gna). Secondo questa fonte, il raid ha colpito la zona di Sukna che si trova vicino a Jufra distruggendo un sistema di difesa aerea Pantsir di fabbricazione russa. Altre fonti locali parlano anche della morte di tre uomini del personale della compagnia russa Wagner e di altri sette feriti tra le persone che si trovavano vicino al Pantsir. (Res)