Speciale difesa: Libia, fonti "Nova" ad Al Jufra, avvertita forte esplosione

- Secondo l'emittente televisiva "Libya al Ahrar" con sede in Turchia e vicina al Governo di accordo nazionale libico (Gna), un raid aereo ha distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir di fabbricazione russa. Altre fonti locali parlano anche della morte di tre uomini del personale della compagnia russa Wagner e di altri sette feriti tra le persone che si trovavano vicino al Pantsir. Fonti dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), intanto, hanno negato la notizia attraverso i canali dell'emittente panaraba "Al Arabiya" con sede a Dubai e di proprietà saudita. Il ministero della Difesa nel Governo di accordo nazionale della Libia aveva promesso una “risposta adeguata e proporzionata” ai raid a opera di “aerei non identificati” avvenuti la mattina di sabato 4 luglio contro la base aerea di Al Watiya, circa 130 chilometri a ovest di Tripoli, controllata dalle forze alleate al Gna. A giugno, il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha definito la base di Al Jufra e a città di Sirte come "linee rosse" la cui violazione potrebbe condurre Il Cairo a intervenire militarmente in Libia. (Lit)