Turchia: 15 cittadini canadesi accusati di rapporti con l'organizzazione di Gulen

- Quindici cittadini canadesi sono stati citati in un'indagine su legami con l'organizzazione di Fethullah Gulen intrapresa dalla Turchia. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". L'agenzia d'intelligence turca (Mit) ha accusato quindici canadesi - tra cui accademici, giornalisti, agenti immobiliari e un tassista - di essere legati all'organizzazione di Gulen indicata da Ankara come Feto e a cui viene attribuita la responsabilità del fallito colpo di Stato del luglio 2016. Gran parte dei sospettati manca da anni dalla Turchia ed è stato accusato per avere scritto o diffuso articolo critici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan o per avere utilizzato Bylock, un'applicazione di messaggistica popolare tra i critici delle autorità di Ankara. A seguito del fallito golpe del 2016, circa 150 mila impiegati pubblici sono stati destituiti e 50 mila presunti gulenisti sono stati arrestati. Circa 80 cittadini turchi sono poi stati consegnati ad Ankara da governi stranieri - perlopiù africani ed ex sovietici - su pressione delle autorità turche. (Tua)