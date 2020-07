Decreto Semplificazioni: Braga (Pd), ora scriviamo una nuova pagina per il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per noi accelerazione e semplificazione vanno di pari passo con rispetto delle regole, legalità e trasparenza; nessun cedimento è possibile su questo fronte, così come sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sull'obiettivo di realizzare un Paese più sostenibile e equo. Così Chiara Braga, responsabile Ambiente e coordinatrice dell'Ufficio per il Programma nella segreteria nazionale del Partito democratico, sul sito 'Immagina' fa il punto sul decreto Semplificazioni. "Il Decreto semplificazione fa propri questi obiettivi e mette in campo una serie di interventi utili a sbloccare ritardi e inefficienze; interviene in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, semplificazioni procedimentali e responsabilità della p.a., misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy", spiega. (segue) (Rin)