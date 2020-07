Decreto Semplificazioni: Braga (Pd), ora scriviamo una nuova pagina per il nostro Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sbaglia – aggiunge Braga - chi ritiene che si possa semplificare un Paese complesso come il nostro con una sola legge; questo decreto traccia una direzione giusta ma sicuramente da solo non basta. Quello che è importante è agire con la consapevolezza che va spazzata via la diffidenza reciproca che purtroppo c'è tra pubblica amministrazione e cittadini, provando a ricostruire un clima di fiducia che riconosca responsabilità e valore tra le parti. Una macchina funziona solo se c'è chi la fa andare: per questo noi consideriamo questo provvedimento un primo passo per tornare a investire nella pubblica amministrazione e nella "buona burocrazia" e questo potrà avvenire immettendo nuove energie e competenze negli uffici di Comuni, Regioni e Stato, persone giovani e con il bagaglio di conoscenze e professionalità che dovranno aiutare il Paese a ripartire e a scrivere una nuova pagina per il nostro Paese", conclude l'esponente del Pd. (Rin)