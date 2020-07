Russia: Ermakov (ministero Esteri), condividiamo posizione della Cina su colloqui per disarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia comprende la posizione della Cina secondo cui i negoziati con gli Stati Uniti sul disarmo sono possibili solo se Washington riduce il suo arsenale al livello di Pechino, poiché "è normale che ogni paese difenda i propri interessi". Lo ha dichiarato a "Ria Novosti" il direttore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, Vladimir Ermakov. In precedenza, il direttore del Dipartimento per il controllo degli armamenti del ministero degli Affari esteri della Cina, Phu Tsong, ha affermato che Pechino era pronta a partecipare ai negoziati trilaterali sul disarmo con gli Stati Uniti e la Russia qualora Washington avesse accettato di ridurre il proprio arsenale nucleare al livello di quello cinese. "Ogni stato ha il suo approccio al controllo degli armamenti e, naturalmente, la Cina ha il diritto di assumere la posizione che ritiene necessaria. È normale che lo stato protegga in primo luogo i suoi interessi nazionali. Siamo solidali con la posizione della Repubblica popolare cinese", ha dichiarato Ermakov. "Nessuno ha proposto ufficialmente qualcosa alla Cina da parte statunitense, quindi sussiste solo una discussione che non è abbastanza sostanziale", ha dichiarato il diplomatico.(Rum)